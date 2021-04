Decorare casa con telaio da ricamo: vediamo come trasformarlo! (Di sabato 3 aprile 2021) Ebbene sì, è possibile Decorare la propria casa, con l’utilizzo di un semplice telaio da ricamo: approfondiamo insieme! Il telaio di cui parleremo in questo articolo è quello a forma circolare, che può essere di diverse dimensione, dalla più piccola alla più grande. Questo oggetto, ci permette di stendere per bene una maglia o un pezzo di stoffa e poterla ricamare alla perfezione. Se avete un telaio che non utilizzate più, non gettatelo via ma riutilizzatelo! Infatti, questo oggetto apparentemente semplice, può trasformarsi in una fantastica decorazione da appendere alla parete! In questo articolo, vi presenteremo alcune idee davvero semplici e veloci da realizzare. Cominciamo! Decorare casa con telaio da ricamo: ecco ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 3 aprile 2021) Ebbene sì, è possibilela propria, con l’utilizzo di un sempliceda: approfondiamo insieme! Ildi cui parleremo in questo articolo è quello a forma circolare, che può essere di diverse dimensione, dalla più piccola alla più grande. Questo oggetto, ci permette di stendere per bene una maglia o un pezzo di stoffa e poterla ricamare alla perfezione. Se avete unche non utilizzate più, non gettatelo via ma riutilizzatelo! Infatti, questo oggetto apparentemente semplice, può trasformarsi in una fantastica decorazione da appendere alla parete! In questo articolo, vi presenteremo alcune idee davvero semplici e veloci da realizzare. Cominciamo!conda: ecco ...

Advertising

offerteoggi : (4Pack)Kit fai da te per pittura a mosaico 5D,per pittura a punto croce,con strass di cristallo,per ricamo,per real… - CasaLiveIT : Come decorare i propri vasi con il lapillo vulcanico - bennyxx9 : QUESTO SIGNORE ERA SERIO OGGI POMERIGGIO È VENUTO A CASA PORTANDO TIPO 10 PALME FINTE IN REGALO E QUESTA FIORI PER… - chiamamiLuna : Chiedo a mio padre di comprare i #Ferrerorocher che userò per decorare la torta domenica. Torna a casa con l’uovo F… - rey_dreams_ac : Caro diario Mi é stato permesso di decorare una casa come volevo, davvero carina come cosa #AnimalCrossing #ACNH… -