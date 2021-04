Dazn | i soldi del magnate ucraino e l’idea di una Netflix dello sport | chi c’è dietro l’azienda che porterà la Serie A solo online da settembre

(Di sabato 3 aprile 2021) Come si pronuncia. Come si vede. Cosa è. Tre anni fa non ci chiedevamo altro, un po’ incuriositi, un po’ infastiditi dall’arrivo di questa pay-tv – che poi non è nemmeno propriamente una tv, èpay – che aveva costretto milioni di tifosi al doppio abbonamento per vedere laA. Mai avremmo immaginato che un giorno avrebbe preso il posto di Sky nel salotto degli italiani, promettendo, quasi minacciando di rivoluzionare le abitudini del Paese intero. Dae fino al 2024 il campionato si vedrà tuttosu, una App sul telefonino o comodamente seduti sul divano tramite smart-tv poco importa, sempre e comunque. Costo ancora da stabilire, si dice tra i 25 e i 35 euro al mese. Una novità assoluta. ...

Ma la scelta di Witsel è più seria e profonda e l'ha rivelata in un'intervista a: 'Mia figlia ... Isono importanti, ma non danno la felicità'. Witsel ne ha approfittato anche per guardare ......recente intervista rilasciata a. Era finito sul mercato con la Juve che sondava e continuerà a sondare ogni possibile opportunità, di scambio ancor meglio che di una cessione solo per: ...Aggiornamento del 03.04.2021 - MilleRegioni è on-line su FM-world ogni sabato - Per info: mauro.roffi@fm-world.it ...La macchina e i soldi L’appartamento in via Quadrio, a Porta Nuova, della presentatrice Dazn Diletta Leotta (che ora vive altrove) viene svaligiato la sera del 6 giugno. Lei esce alle 21.30 per andare ...