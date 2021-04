Danni incalcolabili a causa di questo SMS, il pericolo è letale (Di sabato 3 aprile 2021) Una nuova truffa sta tenendo in scacco tanti italiani. Basta questo sms e parte l’incubo. Tanti cittadini ci sono già cascati. Truffa sms – immagine di repertorio (Google Images)In questi anni anche le truffe si sono evolute insieme alla tecnologia. A rincorrerle ci sta provando la Polizia postale, che negli anni è riuscita a sgominare diverse bande. Vittime preferite di questi delinquenti sono di solito le persone poco avvezze alle nuove tecnologie. In particolare gli anziani. Una delle tecniche più utilizzate per portare a termine le truffe è quella del phishing e dello smishing. L’ultima truffa più gettonata però è quella riguardante un sms davvero particolare. La vittima, infatti, riceve un messaggio, falso naturalmente, che lo avvisa della presenza di un pacco in giacenza in dogana. LEGGI ANCHE >>> App truffaldina: aveva 500mila dollari ... Leggi su chenews (Di sabato 3 aprile 2021) Una nuova truffa sta tenendo in scacco tanti italiani. Bastasms e parte l’incubo. Tanti cittadini ci sono già cascati. Truffa sms – immagine di repertorio (Google Images)In questi anni anche le truffe si sono evolute insieme alla tecnologia. A rincorrerle ci sta provando la Polizia postale, che negli anni è riuscita a sgominare diverse bande. Vittime preferite di questi delinquenti sono di solito le persone poco avvezze alle nuove tecnologie. In particolare gli anziani. Una delle tecniche più utilizzate per portare a termine le truffe è quella del phishing e dello smishing. L’ultima truffa più gettonata però è quella riguardante un sms davvero particolare. La vittima, infatti, riceve un messaggio, falso naturalmente, che lo avvisa della presenza di un pacco in giacenza in dogana. LEGGI ANCHE >>> App truffaldina: aveva 500mila dollari ...

Advertising

Angelinidavide3 : RT @cristianalaz: @ItalicaTestudo Non esprimo solidarietà ad un uomo di evidenti limitatezza e incapacità che rimane nella stanza dei botto… - ombrysan : RT @cristianalaz: @ItalicaTestudo Non esprimo solidarietà ad un uomo di evidenti limitatezza e incapacità che rimane nella stanza dei botto… - laboccadellave4 : @tripposauro @Riccardo72R Danni incalcolabili, pulviscolo atmosferico impazzito... e #noncielodicono - GastoneSabba : RT @cristianalaz: @ItalicaTestudo Non esprimo solidarietà ad un uomo di evidenti limitatezza e incapacità che rimane nella stanza dei botto… - toomuch_heart_ : @MetaErmal Anche ignoranza e cattiveria sono pandemie che causano danni incalcolabili. Che amarezza. -