Daniele Verde | le immagini del pazzesco gol in rovesciata dell' attaccante dello Spezia

Meglio provare a tralasciare la rissa scoppiata in campo sullo scadere del tempo. Il pazzesco gol di Daniele Verde dello Spezia è ciò che merita di essere ricordato come highlight assoluto della partita andata in scena oggi all'Olimpico di Roma, per la 29esima giornata del campionato di Serie A: nel match tra la squadra ligure e la Lazio, che si è concluso sul punteggio di 2-1 per la formazione di casa, l'attaccante dello Spezia si è reso protagonista di un gesto atletico da manuale del calcio, una rovesciata finita dritta dritta in rete talmente bella da essersi già candidata al titolo di gol più bello dell'anno.

capuanogio : Daniele #Verde in rovesciata #LazioSpezia. Il commento mettetelo voi... ?? - GoalscorerC : ??1??6?? Daniele Verde, Spezia ?? Lazio, Serie A 3 April 2021 - DazHutchyy : RT @BettingOddsUK: MAMMA MIA! Daniele Verde, take a bow! ?? ?? @PremierSportsTV - BettingOddsUK : MAMMA MIA! Daniele Verde, take a bow! ?? ?? @PremierSportsTV - Zelgadis265 : RT @capuanogio: Daniele #Verde in rovesciata #LazioSpezia. Il commento mettetelo voi... ?? -