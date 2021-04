Da Verona parte volo "Covid-tested" per le Canarie: a bordo 170 turisti (Di sabato 3 aprile 2021) È decollato questa mattina alle 10 dall’aeroporto Catullo di Verona il volo “Covid-tested” della compagnia aerea Neos, diretto a Tenerife e Fuerteventura. Le persone imbarcate nel Boeing 737/800 erano 170, pari a oltre il 90% del coefficiente di riempimento dell’aeromobile. I passeggeri hanno presentato al banco check-in l’esito negativo del tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti al loro ingresso alle Canarie. Per il rientro in Italia, sabato 10 aprile, i passeggeri esibiranno all’aeroporto di partenza, alle Canarie, la certificazione relativa al tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti. Leggi anche... A Fiumicino crescono i voli "Covid tested", ma ora il tampone si paga (a prezzo calmierato) Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) È decollato questa mattina alle 10 dall’aeroporto Catullo diil” della compagnia aerea Neos, diretto a Tenerife e Fuerteventura. Le persone imbarcate nel Boeing 737/800 erano 170, pari a oltre il 90% del coefficiente di riempimento dell’aeromobile. I passeggeri hanno presentato al banco check-in l’esito negativo del tampone molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti al loro ingresso alle. Per il rientro in Italia, sabato 10 aprile, i passeggeri esibiranno all’aeroporto dinza, alle, la certificazione relativa al tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti. Leggi anche... A Fiumicino crescono i voli "", ma ora il tampone si paga (a prezzo calmierato)

Advertising

HuffPostItalia : Da Verona parte volo 'Covid-tested' per le Canarie: a bordo 170 turisti - Natocnlavaligia : Chievo Verona - Spal, un scontro per la zona play off - La seconda partita per Mister Rastelli finisce con un pareg… - TimmYJDX : @Fra_Conti5 Verona unico vero errore, ma i 3 punti sono arrivati lo stesso. Se questi sarebbero gli errori allora s… - FRanceskoPAris : Si parte per le vacanze. 170 persone decollano da Verona per le Canarie . Ora quelli che stanno chiudendo le loro a… - Cagliari_1920 : Ceppitelli lavora ancora a parte: difficile il recupero per Cagliari-Verona -

Ultime Notizie dalla rete : Verona parte Diretta Cagliari Verona/ Streaming video DAZN: sardi con urgenza di vincere (Serie A) ... su DAZN1 passa parte della programmazione, sarà deciso se si tratterà di questa partita o un'altra. CLASSIFICA/ Così nei match di andata, diretta gol live score PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI VERONA ...

EQ Power Tour, al via roadshow con le plug - in Mercedes: dalle berline ai Suv VERONA - La famiglia EQ Power della Stella, la gamma di vetture plug - in hybrid più diversificata del segmento premium, attacca la spina a Verona, da oggi fino a domenica, per la prima tappa dell'EQ Power Tour, il roadshow nato per far conoscere i valori della famiglia ibrida plug - in firmata Mercedes - Benz. ''Le ibride plug - in ...

Da Verona parte volo "Covid-tested" per le Canarie: a bordo 170 turisti L'HuffPost Quelli che il calcio anticipa a oggi: da Gomez a Mastrota, gli ospiti su Rai2 le wags rossoblu Giulia Coppini e Michela Persico per Cagliari-Verona; il comico genovese Antonio Ornano e il viola Lorenzo Baglioni per Genoa-Fiorentina; lo spadaccino Stefano Pantano e lo ...

Empoli – Chievo Verona: dove vedere la diretta live e risultato La partita Empoli – Chievo Verona di Lunedì 5 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata di Serie B EMPOLI – Lunedì ...

... su DAZN1 passadella programmazione, sarà deciso se si tratterà di questa partita o un'altra. CLASSIFICA/ Così nei match di andata, diretta gol live score PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI...- La famiglia EQ Power della Stella, la gamma di vetture plug - in hybrid più diversificata del segmento premium, attacca la spina a, da oggi fino a domenica, per la prima tappa dell'EQ Power Tour, il roadshow nato per far conoscere i valori della famiglia ibrida plug - in firmata Mercedes - Benz. ''Le ibride plug - in ...le wags rossoblu Giulia Coppini e Michela Persico per Cagliari-Verona; il comico genovese Antonio Ornano e il viola Lorenzo Baglioni per Genoa-Fiorentina; lo spadaccino Stefano Pantano e lo ...La partita Empoli – Chievo Verona di Lunedì 5 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata di Serie B EMPOLI – Lunedì ...