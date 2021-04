Da oggi la zona rossa di Pasqua, tutte le regole e i divieti per Milano e la Lombardia (Di sabato 3 aprile 2021) oggi, sabato 3 aprile, scatta la zona rossa nazionale voluta dal governo del premier Mario Draghi per cercare di contenere i contagi da coronavirus in concomitanza con le feste di Pasqua. Per Milano e ... Leggi su milanotoday (Di sabato 3 aprile 2021), sabato 3 aprile, scatta lanazionale voluta dal governo del premier Mario Draghi per cercare di contenere i contagi da coronavirus in concomitanza con le feste di. Pere ...

Advertising

SeaWatchItaly : ?? 3 imbarcazioni in pericolo avvistate oggi da #Moonbird in zona SAR maltese. A bordo ~270 persone. Sono in contatt… - Adnkronos : Scatta oggi la #zonarossa, ecco cosa si può fare a #Pasqua - StefanoFeltri : Interessante notare oggi che soltanto i giornali di destra (@Libero_official, @ilgiornale e @LaVeritaWeb) abbiano… - romanticrobot1 : RT @pascluc: stavo per chiedervi in che zona siete ma oggi tutti rossi yeeee #meleklerinsözüvar - yildizsbolat : RT @pascluc: stavo per chiedervi in che zona siete ma oggi tutti rossi yeeee #meleklerinsözüvar -