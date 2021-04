Curling | Mondiali Calgary 2021 | l’Italia vince anche la seconda sfida | battuta 7-4 la Cina

Advertising

Eurosport_IT : Due gare e due vittorie per l'Italia nei mondiali di Curling! ???????? #fisg4passion | #curling | #WMCC2021 - AgenziaOpinione : CIP – COMITATO ITALIANO PARALIMPICO / TRENTO * SPORT: « ORIETTA BERTÒ AI MONDIALI B DI WHEELCHAIR CURLING A LOHJA (… - RSIsport : ?????? Inizio da urlo della Svizzera ai Mondiali di curling: battuta la Svezia - teletext_ch_it : Curling: debutto vincente ai Mondiali - sportface2016 : #Curling Mondiali maschili Calgary 2021: l'Italia travolge 7-1 la Corea del Sud nel match di esordio. Stanotte si… -

Ultime Notizie dalla rete : Curling Mondiali

OA Sport

La Svizzera ha iniziato nel migliore dei modi ididi Calgary, battendo per 8 - 7 la Svezia, duplice campione iridata in carica. La formazione di Peter De Cruz ha sempre condotto nel punteggio e ha piazzato l'allungo decisivo nell'...Orietta Bertò aiB di Wheelchair. 'Orietta Bertò, portacolori dell'Albatros Trento farà parte della squadra nazionale di wheelchairche a Lohja (FIN) dal 4 al 16 aprile parteciperà al Mondiale ...La Svizzera ha iniziato nel migliore dei modi i Mondiali di curling di Calgary, battendo per 8-7 la Svezia, duplice campione iridata in carica. La formazione di Peter De Cruz ha sempre condotto nel pu ...Il programma di Italia-Svezia, valevole per i Mondiali maschili 2021 di curling in corso di svolgimento a Calgary, in Canada. Nella tarda serata gli azzurri disputeranno il loro unico incontro nella ...