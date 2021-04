Curling, Mondiali 2021: gli azzurri trascinano la Svezia all’extra prima di arrendersi (6-7) a testa alta (Di domenica 4 aprile 2021) Una bella Italia trascina all’extra end una Svezia meno irresistibile e precisa del solito ma capace con un pizzico di fortuna, di avere la meglio di misura sugli azzurri con il punteggio di 7-6. Italia spavalda, precisa, sul ghiaccio senza timori reverenziali contro una Svezia più fallosa del solito che ha rischiato contro gli azzurri, dopo una partenza tutt’altro che esaltante. Alla fine il solito Edin ci ha messo una pezza ma gli scandinavi dovranno cambiare marcia se vogliono giocare fino in fondo per il titolo iridato. Atteggiamento giusto, invece, per la formazione azzurra che ha confermato quanto di buono aveva mostrato nelle prime due uscite. Roba da stropicciarsi gli occhi in avvio di partita con l’Italia che, dopo tre end, si trova addirittura in vantaggio 2-0. Nel primo end ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Una bella Italia trascinaend unameno irresistibile e precisa del solito ma capace con un pizzico di fortuna, di avere la meglio di misura suglicon il punteggio di 7-6. Italia spavalda, precisa, sul ghiaccio senza timori reverenziali contro unapiù fallosa del solito che ha rischiato contro gli, dopo una partenza tutt’altro che esnte. Alla fine il solito Edin ci ha messo una pezza ma gli scandinavi dovranno cambiare marcia se vogliono giocare fino in fondo per il titolo iridato. Atteggiamento giusto, invece, per la formazione azzurra che ha confermato quanto di buono aveva mostrato nelle prime due uscite. Roba da stropicciarsi gli occhi in avvio di partita con l’Italia che, dopo tre end, si trova addirittura in vantaggio 2-0. Nel primo end ...

Ultime Notizie dalla rete : Curling Mondiali Cembra è Mondiale, parte bene l'avventura degli azzurri del curling Parte con il piede giusto l'avventura della nazionale italiana ai Mondiali di curling , che si stanno disputando in questi giorni a Calgary, in Canada . A rappresentare l' Italia , che nel match d'esordio ha travolto la Corea del Sud per 7 - 1 , e nella seconda ...

Debutto vincente ai Mondiali La Svizzera ha iniziato nel migliore dei modi i Mondiali di curling di Calgary, battendo per 8 - 7 la Svezia, duplice campione iridata in carica. La formazione di Peter De Cruz ha sempre condotto nel punteggio e ha piazzato l'allungo decisivo nell'...

LIVE Italia-Svezia 6-7, Mondiali curling 2021 in DIRETTA: Edin la spunta all'extra end OA Sport Mondiali di curling, inizio col botto per l’Italia: doppia vittoria contro Corea del Sud e Cina In Canada, gli azzurri si impongono anche nella seconda sfida contro la Cina, rimanendo a punteggio pieno in questo avvio di Mondiali ...

Curling, l’Italia batte anche la Cina e conquista la seconda vittoria ai Mondiali L'Italia conquista la seconda preziosissima vittoria ai Mondiali di curling maschili, in corso di svolgimento a Calgary (Canada), imponendosi 7-4 sulla Cina. Con questo successo gli azzurri restano a ...

