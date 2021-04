Crowdfunding immobiliare, cos’è e come funziona (Di sabato 3 aprile 2021) Negli ultimi tempi si è sentito parlare spesso di Crowdfunding immobiliare, molte persone però ancora non hanno ben capito in che cosa consiste e quali sono i vantaggi che offre, sia per chi investe sia per chi ha volontà di acquistare un immobile.Che cosa è il Crowdfunding immobiliare?Il termine Crowdfunding è molto ricorrente e tradotto in italiano significa raccolta fondi; applicato al settore immobiliare sta ad indicare una tipologia di investimento all’interno della quale una persona, oppure una società, acquista un determinato bene avvalendosi dell’aiuto di più persone, in maniera diretta e senza alcun tipo di intermediazione.Il mezzo attraverso il quale è possibile dare vita a questo tipo di investimento è la rete; infatti, su internet esistono piattaforme apposite grazie alle ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 aprile 2021) Negli ultimi tempi si è sentito parlare spesso di, molte persone però ancora non hanno ben capito in che cosa consiste e quali sono i vantaggi che offre, sia per chi investe sia per chi ha volontà di acquistare un immobile.Che cosa è il?Il termineè molto ricorrente e tradotto in italiano significa raccolta fondi; applicato al settoresta ad indicare una tipologia di investimento all’interno della quale una persona, oppure una società, acquista un determinato bene avvalendosi dell’aiuto di più persone, in maniera diretta e senza alcun tipo di intermediazione.Il mezzo attraverso il quale è possibile dare vita a questo tipo di investimento è la rete; infatti, su internet esistono piattaforme apposite grazie alle ...

Ultime Notizie dalla rete : Crowdfunding immobiliare Il crowdfunding immobiliare Build Lenders: il successo della piattaforma Nonostante la crisi economica innescata dalla pandemia Covid il crowdfunding immobiliare italiano ha quasi raddoppiato la raccolta nel 2020, finanziando 182 progetti immobiliari con 65 milioni di euro. La crescita esponenziale è dell'86,5%. Chi è alla ricerca di ...

Con l'equity crowdfunding nasce Hevor, la startup che trova il personale qualificato ... è stata pari a 122 milioni di euro (Fonte rapporto Starteed sul Crowdfunding in Italia ), un risultato positivo, tenuto conto della pandemia, dovuto in parte al traino del settore immobiliare . ...

Crowdfunding immobiliare, cos'è e come funziona - La Prima Pagina La Prima Pagina Walliance: raccolti 2 mln in crowfunding per Treviso G Park Tre campagne in tre mesi per il portale di real estate crowdfunding Walliance. Dopo i progetti “Trento, via Grazioli” e ...

Caso Urban Village fantasma. Perché non accade nel crowdinvesting? Abbiamo chiesto ad alcune realtà del crowdinvesting immobiliare quali meccanismi di protezione e sicurezza abbiano messo in piedi per prevenire il rischio di truffe. Già, perché è recente l’ articolo ...

