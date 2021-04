Crisi Ucraina-Russia: Biden esprime sostegno a Kiev (Di sabato 3 aprile 2021) Cresce la tensione al confine ucraino, dove Kiev sostiene che Mosca abbia aumentato la sua presenza militare. La nuova Crisi Ucraina-Russia fa temere sempre di più al rischio di una guerra fredda tra i due paesi. Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che gli USA sostengono la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina di fronte Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) Cresce la tensione al confine ucraino, dovesostiene che Mosca abbia aumentato la sua presenza militare. La nuovafa temere sempre di più al rischio di una guerra fredda tra i due paesi. Il presidente americano Joeha dichiarato che gli USA sostengono la sovranità e l’integrità territoriale dell’di fronte

