"Crisi, stava per svenire". Myrta Merlino un mese lontana dalla tv: la verità sulla sua salute (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo quasi un mese di assenza, Myrta Merlino è pronta a tornare nuovamente al timone de L'Aria che tira, il programma di approfondimento politico che conduce su La7 tutte le mattine. L'ultima volta che è apparsa sullo schermo era il 12 marzo e aveva detto questo ai telespettatori: "Una Crisi di cervicale mostruosa. Posso cascare a terra da un momento all'altro". La giornalista non sapeva che sarebbe stata costretta a restare a casa in convalescenza per tutto questo tempo. Tornerà alla guida del suo talk la prossima settimana, dopo l'interregno del fidato collaboratore Francesco Magnani. "Capita pure che ti si blocchi il braccio mentre conduci e che un dolore lancinante ti faccia quasi svenire in diretta", rivela Myrta Merlino in una intervista al Giornale, dopo che la ...

