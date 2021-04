Crisi Juventus, il club rinvierà i pagamenti degli stipendi dei giocatori (Di sabato 3 aprile 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe preso la decisione di pagare i proprio giocatori in un secondo momento Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 aprile 2021) Secondo le ultime indiscrezioni, laavrebbe preso la decisione di pagare i proprioin un secondo momento

Advertising

zazoomblog : Crisi Juventus il club rinvierà i pagamenti degli stipendi dei giocatori - #Crisi #Juventus #rinvierà #pagamenti - PianetaMilan : - Paolo1926_ : RT @ParticipioPart: Juventus in crisi economica: tentativo anche quest'anno per rinviare 4 mensilità dei giocatori. Ed i gobbi che criticav… - Giank1970 : RT @FinancialSs: #Juventus in crisi: il club ha chiesto alla squadra il rinvio al 2021/22 di quattro mensilità degli #stipendi. Si cercano… - GiovanniBussett : RT @ParticipioPart: Juventus in crisi economica: tentativo anche quest'anno per rinviare 4 mensilità dei giocatori. Ed i gobbi che criticav… -