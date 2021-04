Covid: Veneto, 1.563 nuovi casi e 32 morti da ieri (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 1.563 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino di stamane della Regione. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 387.601. Gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 1.563 idi contagio da Coronavirus innelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino di stamane della Regione. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 387.601. Gli ...

