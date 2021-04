Covid, ultime notizie. Vacanze pasquali, Italia in zona rossa fino a lunedì (Di sabato 3 aprile 2021) Covid, le ultime notizie di oggi 3 aprile 2021 in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – L’Italia e l’Europa si preparano alla seconda Pasqua consecutiva limitata dalle restrizioni anti-Covid: da oggi a lunedì il nostro Paese sarà interamente in zona rossa qui tutte le misure in vigore. Intanto continua la campagna di vaccinazione: finora in Italia sono state somministrate 10,7 milioni di dosi a fronte di 12,2 milioni consegnate 3,3 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, sabato 3 ... Leggi su tpi (Di sabato 3 aprile 2021), ledi oggi 3 aprile 2021 ine nel mondoOGGI – L’e l’Europa si preparano alla seconda Pasqua consecutiva limitata dalle restrizioni anti-: da oggi ail nostro Paese sarà interamente inqui tutte le misure in vigore. Intanto continua la campagna di vaccinazione:ra insono state somministrate 10,7 milioni di dosi a fronte di 12,2 milioni consegnate 3,3 milioni di persone hanno ricevuto entrambe le dosi raccomandate – qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte lesul-19 di oggi, sabato 3 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid: 21.932 nuovi positivi e 481 vittime nelle ultime 24 ore. 331.154 test, il tasso di positività stabile al 6,6… - SkyTG24 : A #Londra nelle ultime 24 ore, per la prima volta in sei mesi, non sono stati registrati decessi legati al… - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Dati Covid Sicilia, quelle denunce inascoltate di OpenData) è stato pubblicato su: Tempo Strett… - mapivi63 : RT @SkyTG24: Coronavirus, ultime notizie. Da oggi tutta l'Italia in zona rossa per tre giorni. LIVE -