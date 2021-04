Covid Toscana, oggi 1.473 contagi e 22 morti: bollettino 3 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 1.473 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino con la tabella dei dati di oggi, 3 aprile. Registrati inoltre altri 22 morti. 1.434 i nuovi positivi confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico. Dall’inizio dell’epidemia sono 200.118 i casi di positività al coronavirus nella Regione. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 165.981 (82,9% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 17.015 tamponi molecolari e 13.333 tamponi antigenici rapidi, di questi il ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 1.473 i nuovida coronavirus insecondo ilcon la tabella dei dati di, 3. Registrati inoltre altri 22. 1.434 i nuovi positivi confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico. Dall’inizio dell’epidemia sono 200.118 i casi di positività al coronavirus nella Regione. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 165.981 (82,9% dei casi totali).sono stati eseguiti 17.015 tamponi molecolari e 13.333 tamponi antigenici rapidi, di questi il ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Se una regione, tipo la Toscana, non vaccina quelli che rischiano di morire di covid. E quelli poi in effetti muoio… - cascinanotizie : ?? Emergenza Covid, vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario ?? A rischio il posto di lavoro. Sul sito de… - SIENANEWS : Covid, 128 pazienti alle Scotte, due decessi. In Toscana 1473 nuovi casi.... - CittadinidiTwtt : RT @toscananotizie: Emergenza #COVID?19 , #vaccinazione obbligatoria per chi esercita professioni sanitarie e operatori sanitari, chi svolg… - Max_Stirling : RT @uolller: @ChiaraFerragni Puglia (e Toscana), Chiara. Parlane, sennò questo ???? continua a vaccinare giovani in DAD e preti. Vuoi inform… -