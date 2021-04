Covid Sicilia | le regole da osservare a Pasqua e Pasquetta

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di sabato 3 aprile 2021) Fino al 5 aprile laè zona rossa per il, come le altre regioni italiane. Le restrizioni in vigore tuttavia consentono alcune deroghe in occasione delle festività: asi avrà la possibilità di visitare amici e parenti (massimo due adulti ed eventuali minori di 14 anni) ma all’interno della stessa Regione e presso le loro abitazioni. Le deroghe concesse per le festività non si potranno applicare nei 31 comuni dov’è stata istituita la “zona rossa”, non in via preventiva come per tutte le regioni italiane, ma a causa della grave situazione epidemiologica dovuta all’incremento dei contagi. Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, anche nei Comunini dichiarati “zona rossa” verranno comunque applicate le norme nazionali. Ecco quindi le...