(Di sabato 3 aprile 2021) “Per il, c’è il vaccino. Purtroppo, per late no. E loro sono ossessionati, non pensano ad altro… Il problema? Non è il, è”. Lo dice il segretario della Lega, Matteo, in un ‘intervista al Corriere della Sera parlando delle reazioni scatenate, soprattutto a sinistra, dal suo incontro con i premier di Ungheria e Polonia. “Un atteggiamento del genere denota ignoranza, provincialismo e soprattutto razzismo da parte della sinistra. Ho incontrato i primi ministri di due Paesi amici dell’Italia, con uno scambio commerciale e relazioni culturali ed economiche importantissime. La Polonia è un Paese Nato fondamentale, un argine alle ambizioni russe. Ma non va bene. Se parlo con Israele non va bene, con i polacchi non va bene, con gli Stati Uniti neanche. Mi hanno attaccato ...

Advertising

LegaSalvini : COVID, SALVINI: ITALIA CHIUSA TUTTO APRILE È SEQUESTRO PERSONA - LegaSalvini : COVID, SALVINI: «NON RIAPRIRE DOPO PASQUA È SEQUESTRO DI PERSONA. SPERANZA, BASTA SCELTE IDEOLOGICHE» - repubblica : Covid, Salvini insiste sulle riaperture e attacca: 'Aprile rosso è sequestro di persona. Speranza? Sono stufo delle… - lifestyleblogit : Covid, Salvini: 'Parlerò con Draghi di ritorno alla vita' - - matrixepoque : RT @LegaSalvini: COVID: #SALVINI, SPERANZA? SONO STUFO DI SCELTE IDEOLOGICHE -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

Il problema? Non è il, è". Lo dice il segretario della Lega, Matteo, in un 'intervista al Corriere della Sera parlando delle reazioni scatenate, soprattutto a sinistra, dal suo ...La situazione- 19 in Italia L'indice Rt scende a 0,98. I casi sono 232 ogni 100.000 abitanti Speranza: "Non posso ancora dare una data per le riaperture.? Nessuno soffi sull'...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha ...Una misura voluta dal governo di Mario Draghi che ricalca, seppur in modo più morbido, il lockdown di Natale, per cercare di tenere sotto controllo la diffusione del contagio da coronavirus ...