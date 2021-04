Covid Roma, zona rossa e spostamenti: già oltre 2mila controlli per Pasqua (Di sabato 3 aprile 2021) Italia zona rossa da oggi con regole e restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19. Sono già oltre 2mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale questa mattina, secondo il piano di vigilanza rafforzato predisposto per questo fine settimana di Pasqua e mirato a verificare il rispetto delle disposizioni per la tutela della salute collettiva. Accertamenti sulla regolarità degli spostamenti, in particolare lungo le principali consolari dirette fuori città, ma anche presso attività commerciali e locali pubblici. Attenzionati il lungomare di Ostia e parchi e Ville Storiche della Capitale, dove, oltre alle pattuglie di presidio, è in atto un monitoraggio con l’ausilio di agenti in bici. Un ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Italiada oggi con regole e restrizioni per il contenimento del contagio da-19. Sono giàeffettuati dalla Polizia Locale diCapitale questa mattina, secondo il piano di vigilanza rafforzato predisposto per questo fine settimana die mirato a verificare il rispetto delle disposizioni per la tutela della salute collettiva. Accertamenti sulla regolarità degli, in particolare lungo le principali consolari dirette fuori città, ma anche presso attività commerciali e locali pubblici. Attenzionati il lungomare di Ostia e parchi e Ville Storiche della Capitale, dove,alle pattuglie di presidio, è in atto un monitoraggio con l’ausilio di agenti in bici. Un ...

