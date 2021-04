Covid: Renzi, ‘pronti a lanciare Piano sanità 2030, cambio commissione per contribuire’ (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Per affrontare meglio le prossime emergenze sanitarie (tocchiamo pure ferro, ma sappiamo che nel mondo di oggi la sanità è comunque fondamentale, specie considerando l’allungamento dell’età media) serve una visione. Un orizzonte. Un Piano. Il Parlamento deve discutere di questo, anziché azzuffarsi sul nulla. Dopo aver dettato l’agenda sulle infrastrutture con il Piano Shock, sulla famiglia con l’assegno unico e universale, adesso vogliamo che il Parlamento si occupi in modo strategico, non emergenziale, di sanità. In tutto il mese di aprile Italia viva, grazie soprattutto al lavoro di Anna Maria Parente, che è presidente della commissione sanità al Senato, farà un lavoro di ascolto delle principali realtà sanitarie del Paese. E proverà a elaborare un ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – “Per affrontare meglio le prossime emergenze sanitarie (tocchiamo pure ferro, ma sappiamo che nel mondo di oggi laè comunque fondamentale, specie considerando l’allungamento dell’età media) serve una visione. Un orizzonte. Un. Il Parlamento deve discutere di questo, anziché azzuffarsi sul nulla. Dopo aver dettato l’agenda sulle infrastrutture con ilShock, sulla famiglia con l’assegno unico e universale, adesso vogliamo che il Parlamento si occupi in modo strategico, non emergenziale, di. In tutto il mese di aprile Italia viva, grazie soprattutto al lavoro di Anna Maria Parente, che è presidente dellaal Senato, farà un lavoro di ascolto delle principali realtà sanitarie del Paese. E proverà a elaborare un ...

