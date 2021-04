Covid: Renzi, 'pronti a lanciare Piano sanità 2030, cambio commissione per contribuire' (Di sabato 3 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 3 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

La7tv : #tagada Le domande di #Damilano a #Renzi: 'Per entrare in quel Gp bisognava essere guariti dal Covid entro due sett… - TV7Benevento : Covid: Renzi, 'pronti a lanciare Piano sanità 2030, cambio commissione per contribuire'... - Lu_zialadybug : RT @marianna_eg: Zone rosse a Bergamo: il verbale segreto smentisce la versione di Conte. Giornalisti “zelanti” su Renzi, silenti con ex pr… - Marcell03827767 : @MediasetTgcom24 Sciocchezzuole... noi in italia facciamo 550 morti al giorno solo di covid-19! Noi in italia ci p… - pino_nostro : RT @La7tv: #tagada Le domande di #Damilano a #Renzi: 'Per entrare in quel Gp bisognava essere guariti dal Covid entro due settimane oppure… -