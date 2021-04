Covid: Renzi, 'grazie Pellegrini e Sinner, abbiamo bisogno di emozioni forti' (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Che emozioni ci ha regalato lo sport ieri. Federica Pellegrini che si qualifica per la sua quinta (quinta!) Olimpiade e la giovane promessa del tennis italiano Sinner che vola in finale a Miami. Due diverse generazioni di sportivi unite da un legame straordinario: la fatica, il talento, il sudore, il lavoro, la qualità fanno la differenza. E lo sport continua a far battere il cuore. In tempi di pandemia e di sentimenti sospesi abbiamo ancora più bisogno di queste emozioni, grazie!". Lo scrive Matteo Renzi nella sua Enews. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Checi ha regalato lo sport ieri. Federicache si qualifica per la sua quinta (quinta!) Olimpiade e la giovane promessa del tennis italianoche vola in finale a Miami. Due diverse generazioni di sportivi unite da un legame straordinario: la fatica, il talento, il sudore, il lavoro, la qualità fanno la differenza. E lo sport continua a far battere il cuore. In tempi di pandemia e di sentimenti sospesiancora piùdi queste!". Lo scrive Matteonella sua Enews.

