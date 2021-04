Covid, Renzi e Italia Viva pronti a lanciare il piano ‘Sanità 2030’ (Di sabato 3 aprile 2021) Italia Viva di Matteo Renzi pronta a lanciare il suo piano ‘Sanità 2030’. A dirlo, è lo stesso leader Iv nella consueta Enews. “Per affrontare meglio le prossime emergenze sanitarie (tocchiamo pure ferro, ma sappiamo che nel mondo di oggi la sanità è comunque fondamentale, specie considerando l’allungamento dell’età media) serve una visione. Un orizzonte. Un piano. Il Parlamento – scrive Renzi – deve discutere di questo, anziché azzuffarsi sul nulla. Dopo aver dettato l’agenda sulle infrastrutture con il piano Shock, sulla famiglia con l’assegno unico e universale, adesso vogliamo che il Parlamento si occupi in modo strategico, non emergenziale, di sanità. In tutto il mese di aprile Italia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021)di Matteopronta ail suo. A dirlo, è lo stesso leader Iv nella consueta Enews. “Per affrontare meglio le prossime emergenze sanitarie (tocchiamo pure ferro, ma sappiamo che nel mondo di oggi la sanità è comunque fondamentale, specie considerando l’allungamento dell’età media) serve una visione. Un orizzonte. Un. Il Parlamento – scrive– deve discutere di questo, anziché azzuffarsi sul nulla. Dopo aver dettato l’agenda sulle infrastrutture con ilShock, sulla famiglia con l’assegno unico e universale, adesso vogliamo che il Parlamento si occupi in modo strategico, non emergenziale, di sanità. In tutto il mese di aprile...

