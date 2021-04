Covid, previsioni estate e quando si potrà togliere la mascherina: parla Massimo Galli (Di sabato 3 aprile 2021) Il professor Massimo Galli è tornato a parlare di coronavirus. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a La Stampa (edizione del 3 aprile 2021), chiarendo alcuni punti relativi agli scenari attuali e futuri della pandemia Covid. Il professore ordinario di Malattie Infettive dell'Università di Milano, nonché primario dell'ospedale Sacco, negli ultimi mesi si è guadagnato grande credibilità con previsioni che spesso hanno avuto riscontro effettivo nell'evoluzione delle cose. Covid, Massimo Galli analizza il momento Secondo Galli questa è una fase in cui la curva del contagio è «su un plateau molto alto con con oltre 20.000 contagi e circa 500 morti al giorno». Secondo l'infettivologo questa sarebbe una sorta di fase di sospensione, ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 3 aprile 2021) Il professorè tornato are di coronavirus. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a La Stampa (edizione del 3 aprile 2021), chiarendo alcuni punti relativi agli scenari attuali e futuri della pandemia. Il professore ordinario di Malattie Infettive dell'Università di Milano, nonché primario dell'ospedale Sacco, negli ultimi mesi si è guadagnato grande credibilità conche spesso hanno avuto riscontro effettivo nell'evoluzione delle cose.analizza il momento Secondoquesta è una fase in cui la curva del contagio è «su un plateau molto alto con con oltre 20.000 contagi e circa 500 morti al giorno». Secondo l'infettivologo questa sarebbe una sorta di fase di sospensione, ...

