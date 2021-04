Covid: Pasqua e Pasquetta in zona rossa, le regole su spostamenti e visite a familiari e amici: cosa si può fare (Di sabato 3 aprile 2021) Italia zona rossa da oggi e fino al 5 aprile, con una Pasqua 2021 blindata da divieti e restrizioni sugli spostamenti e nuove misure per visite ad amici e parenti, ma anche viaggi verso le seconde case. Per altri due giorni, dunque, anche le regioni in zona arancione dovranno quindi fare i conti con misure più rigide per limitare i contatti ed evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus nel Paese. Ecco, nel dettaglio, cosa si può fare e cosa – invece – resta vietato: COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5 – In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Italiada oggi e fino al 5 aprile, con una2021 blindata da divieti e restrizioni suglie nuove misure perade parenti, ma anche viaggi verso le seconde case. Per altri due giorni, dunque, anche le regioni inarancione dovranno quindii conti con misure più rigide per limitare i contatti ed evitare l’ulteriore diffusione del coronavirus nel Paese. Ecco, nel dettaglio,si può– invece – resta vietato: COPRIFUOCO DALLE 22 ALLE 5 – In ogni regione rimane il coprifuoco già in vigore. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5, salvo motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con l’autocertificazione. ...

