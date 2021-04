Covid Palermo | un rave party all’ex Chimica Arenella

(Di sabato 3 aprile 2021) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile e delle StazioniResuttana Colli e Crispi sono intervenuti, la scorsa notte, sulla spiaggia antistante la discoteca “Il Moro”, chiusa definitivamente dal 2018, nel complesso c.d. ex, per una segnalazione riguardante una festa outdoor. All’arrivo delle pattuglie è iniziato il fuggi fuggi, un centinaio i ragazzi presenti che hanno tentato di dileguarsi tra i padiglioni di quello che si può a buon titolo definire un agglomerato di ruderi industriali. I militari sono riusciti ad identificare e sottoporre a controllo 7 giovani, studenti universitari, che sono stati sanzionati per complessivi 2800 euro, ai sensi della normativa anti-pandemica. Nel territorio della città di, secondo il piano del dispositivo di sicurezza deciso in sede di ...

TgLa7 : #Covid: focolaio in casa riposo Palermo, 21 anziani positivi La responsabile ha avvisato carabinieri e Usca - repubblica : Il Covid-19 cambia Palermo: crollano le nascite e calano anche i residenti - SkyTG24 : Covid Sicilia, dati falsi su pandemia a Iss: arresti - AeroportoPa : Apertura @TgrSicilia sul traffico passeggeri nel periodo pasquale e sui controlli sanitari anti-Covid all’… - rep_palermo : Covid, Mojo Alcantara e Solarino zone rosse da domani con Montallegro, Sommatino, Pietraperzia, Buscemi e Rosolini… -

Inoltre, a seguito della segnalazione da parte dell'ufficio commissario Emergenzadi, si è conclusa oggi la consegna porta a porta di oltre 50 uova di Pasqua destinate ai bambini in ...'Assetto anti - assembramento' ada oggi e per le feste pasquali. In azione anche droni ed elicotteri. Alle 14.30 è scattata la chiusura del lungomare di Mondello alle auto, da piazza Valdesi fino a piazza Mondello. Il tam ...Si è sviluppato un focolaio di covid nella casa di riposo 'Villa Claudia' a Palermo, in via... Quotidiano di Ragusa 03-04-2021 18:25 CRONACA Covid - Focolaio in casa riposo Villa Claudia' a Palermo, ...Per quest’ultima 'categoria' il divieto è imposto anche in Piemonte, Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna. Da oggi la Sicilia è 'zona rossa' come il resto d'Italia ...