Covid, oltre 130 milioni di casi nel mondo (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 130.267.898 i casi di contagio da Coronavirus registrati nel mondo da inizio pandemia. Lo rivela il sito della Johns Hopkins University, secondo cui le infezioni segnalate nelle ultime 24 ore sono state 538.400, i decessi 9.446. Le vittime del Covid nel mondo sono state 2.838.306. In totale 73.779.703 persone sono guarite dalla malattia. Il Paese più colpito in termini assoluti sono gli Stati Uniti, con 30.609.691 casi e 554.103 decessi, seguiti dal Brasile, 12.910.082 casi e 328.206 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

