Covid: Olanda sospende AstraZeneca per tutti fino al 7, per non sprecare dosi (Di sabato 3 aprile 2021) L'Aja, 3 apr. (Adnkronos/Dpa) – L'Olanda ha sospeso tutte le somministrazioni del vaccino AstraZeneca fino al 7 aprile, per evitare di dover sprecare dosi dopo che ieri è stato deciso di limitare temporaneamente la vaccinazione agli ultra sessantenni. Circa 700 ultrasessantenni dovevano ricevere in questi giorni il vaccino AstraZeneca, ma i loro appuntamenti sono stati cancellati dato che non vi era garanzia di riuscire ad usare tutte le dosi nelle provette. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

