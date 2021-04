Covid | oggi 21 261 nuovi casi e 376 morti | il bollettino del 3 aprile 2021

(Di sabato 3 aprile 2021)Italia,, contagi, guariti In Italia, venerdì 3, si registrano 21.261positivi e 376. Ieri c’erano stati 21.932e 481. Leggi anche: 1. Visite ad amici e parenti, picnic, viaggi: cosa si può fare (e cosa no) il weekend di Pasqua / 2. Esclusivo TPI: “Tutta l’Italia è ferma ma le terme non hanno mai chiuso”. Ecco le vacanze relax in zona rossa a prova di Dpcm TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SULIN ITALIA E NEL MONDO TUTTI I NUMERI SULNEL MONDO

Dall'incontro di oggi a Budapest con il premier ungherese Viktor #Orbán e il premier polacco Mateusz… - Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati oggi pomeriggio ai componenti del gruppo squadra.

Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 638.174 soggetti per un totale di 679.005 ... Secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della ...Sono 1.789 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna, secondo il bollettino di oggi 3 aprile. Si registrano altri 38 decessi, secondo la tabella aggiornata. Nel dettaglio, dall'inizio dell'epid ...Sono 79 i contagi di Covid riscontrati oggi 3 aprile in Valle d'Aosta, secondo quanto emerso dalla tabella del bollettino, dopo aver analizzato ...