Covid, nella Bergamasca 349 nuovi positivi. In Lombardia + 4.132 casi, quasi 58 mila i tamponi (Di sabato 3 aprile 2021) I dati regionali nel report di sabato 3 aprile. Il tasso di positività è al 7,1%. Le vittime sono 97. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, diminuiscono i pazienti negli altri reparti. Oltre 6.500 i guariti/dimessi. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 3 aprile 2021) I dati regionali nel report di sabato 3 aprile. Il tasso dità è al 7,1%. Le vittime sono 97. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, diminuiscono i pazienti negli altri reparti. Oltre 6.500 i guariti/dimessi.

Advertising

meb : Nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo, tanti luoghi d’Italia si illuminano di blu. Portiamo il… - repubblica : Ricoverato per Covid a 93 anni, nella Rsa lo danno per morto e gli rubano tutto. Ma lui sopravvive e fa denuncia - Open_gol : Nella campagna vaccinale l'Unione Europea continua a restare indietro rispetto agli USA e a potenze come Cina e Rus… - ZenatiDavide : Sindrome post Covid su organi bimbi, è la Mis-C. Peggio della sindrome di Kawasaki: Anche se nella maggioranza dei… - Zombi04516433 : RT @Zombi04516433: Potresti mai avere una relazione con qualcuno che entra nella narrativa covid? -