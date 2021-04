Covid, nella Bergamasca 349 nuovi positivi. In Lombardia +4.132 casi, quasi 58 mila i tamponi (Di sabato 3 aprile 2021) I dati regionali nel report di sabato 3 aprile. Il tasso di positività è al 7,1%. Le vittime sono 97. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, diminuiscono i pazienti negli altri reparti. Oltre 6.500 i guariti/dimessi. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 3 aprile 2021) I dati regionali nel report di sabato 3 aprile. Il tasso dità è al 7,1%. Le vittime sono 97. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, diminuiscono i pazienti negli altri reparti. Oltre 6.500 i guariti/dimessi.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nella San Patrignano: 450 contagiati, nessuno grave/ 'Qui nessuno beve o fuma' ... in due mesi il Covid - 19 ha colpito 450 ospiti di San Patrignano e nessuno di loro ha avuto bisogno dell'ossigeno. Il responsabile sanitario ha evidenziato che nella comunità nessuno beve e fuma e ...

Il virus impatta sulle gravidanze: crescono i decessi di madri e figli ...e la paura di frequentare le strutture sanitarie ci dicono che gli effetti negativi del Covid - 19 ... Un peso importante hanno avuto probabilmente i cambiamenti nella fornitura di assistenza sanitaria e ...

Coronavirus nel mondo, l'Olanda sospende il vaccino AstraZeneca per tutti: "Così evitiamo sprechi" la Repubblica Covid Calabria, oggi 448 contagi e 2 morti: bollettino 3 aprile Sono 448 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, secondo la tabella del bollettino di oggi 3 aprile. Registrati inoltre 2 morti. Nella Regione ad oggi sono stati sottoposti a test 638.174 soggetti ...

Covid, focolaio in casa riposo a Palermo: 21 anziani positivi Ennesimo focolaio di Covid in una casa di riposo. Siamo a Palermo, in via dei Quartieri dove Villa Claudia, questo il nome della struttura interessata, accoglie 25 anziani. Dai tamponi eseguiti ieri è ...

