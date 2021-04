Covid: nel Milanese 1.117 nuovi positivi, in provincia Varese 633 (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) – Sono 1.117 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. Secondo i dati della Protezione civile, questi i dati nelle singole province: a Bergamo sono 349, a Brescia 547, a Como 250 a Cremona 173, a Lecco 124, a Lodi 74, a Mantova 219, a Monza e Brianza 308, a Pavia 181, a Sondrio 74 e a Varese 633. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) – Sono 1.117 ial coronavirus registrati nelle ultime 24 ore indi Milano. Secondo i dati della Protezione civile, questi i dati nelle singole province: a Bergamo sono 349, a Brescia 547, a Como 250 a Cremona 173, a Lecco 124, a Lodi 74, a Mantova 219, a Monza e Brianza 308, a Pavia 181, a Sondrio 74 e a633. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

