Covid, muore funzionario della Polizia Luigi Schettino: era allievo di Don Diana (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morto all’ospedale Monaldi di Napoli, per complicazioni legate al Covid, il 42enne funzionario della Polizia di Stato Luigi Schettino, sposato e padre di due gemelli. Schettino era stato trasferito al nosocomio partenopeo dopo essere stato ricoverato per lungo tempo al Covid Hospital di Maddaloni (Caserta). Grande dispiacere e commozione tra i colleghi delle Questure di Napoli, dove era attualmente in servizio, e di Caserta, dove ha lavorato per tanti anni, svolgendo numerose indagini anticamorra; in particolare ha prestato servizio come funzionario al Posto Fisso di Casapesenna, alla Squadra Mobile, alla Digos e al Commissariato di Maddaloni. Schettino era inoltre uno dei “ragazzi” di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ morto all’ospedale Monaldi di Napoli, per complicazioni legate al, il 42ennedi Stato, sposato e padre di due gemelli.era stato trasferito al nosocomio partenopeo dopo essere stato ricoverato per lungo tempo alHospital di Maddaloni (Caserta). Grande dispiacere e commozione tra i colleghi delle Questure di Napoli, dove era attualmente in servizio, e di Caserta, dove ha lavorato per tanti anni, svolgendo numerose indagini anticamorra; in particolare ha prestato servizio comeal Posto Fisso di Casapesenna, alla Squadra Mobile, alla Digos e al Commissariato di Maddaloni.era inoltre uno dei “ragazzi” di ...

Advertising

AlbertoBagnai : Apprendo che i pazienti di chi muore per/di COVID in ospedale non hanno la possibilità di rivedere il proprio famil… - Corriere : Architetta di 31 anni muore per il Covid: «Vittima del focolaio di variante inglese a P... - LaStampa : Covid, Yousra muore a 11 anni: è fra le vittime più giovani del virus in Italia - anteprima24 : ** #Covid, muore funzionario della Polizia Luigi Schettino: era allievo di Don Diana ** - IlFattoNisseno : Italia, Covid: anziana muore nel Chietino dopo secondo vaccino Pfizer -

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore LANCIANO, 83ENNE MUORE DOPO VACCINO, APERTA INCHIESTA, AUTOPSIA ALL'OSPEDALE CHIETI LANCIANO - Si è vaccinata contro il Covid - 19 ieri pomeriggio ma, dopo la somministrazione della seconda dose del Pfizer, ha accusato un malore ed è morta. La vittima è C. D. S., una donna di 83 anni di Lanciano (Chieti). La signora ha ...

Giovane mamma muore per Covid a 44 anni GIOVANE MAMMA DI OTTAVIANO MUORE PER COVID Una giovane mamma di 44 anni è morta per Covid ad Ottaviano, in provincia di Napoli. Il sindaco Luca Capasso lo ha comunicato, invitando la popolazione a seguire in maniera scrupolosa ...

Il marito muore di Covid, lei non regge al dolore e si toglie la vita ilmattino.it Covid, 2.142 casi: 256 nel leccese. A Lecce muore un giudice, positivi anche un calzolaio, un fruttivendolo e un tabaccaio PUGLIA - A Lecce i nuovi casi di residenti attualmente positivi sono 700: i ricoverati in terapia intensiva sono scesi sensibilmente perché ci sono stati ...

Fabio Volo, dopo Covid non dovremmo tornare come prima Il vaccino "oltre a 'liberarci' da questo tremendo virus perso ci aiuti anche a capire che tornare a vivere come prima sarebbe da idioti. Andrebbe trovato un nuovo mondo di stare al mondo". (ANSA) ...

LANCIANO - Si è vaccinata contro il- 19 ieri pomeriggio ma, dopo la somministrazione della seconda dose del Pfizer, ha accusato un malore ed è morta. La vittima è C. D. S., una donna di 83 anni di Lanciano (Chieti). La signora ha ...GIOVANE MAMMA DI OTTAVIANOPERUna giovane mamma di 44 anni è morta perad Ottaviano, in provincia di Napoli. Il sindaco Luca Capasso lo ha comunicato, invitando la popolazione a seguire in maniera scrupolosa ...PUGLIA - A Lecce i nuovi casi di residenti attualmente positivi sono 700: i ricoverati in terapia intensiva sono scesi sensibilmente perché ci sono stati ...Il vaccino "oltre a 'liberarci' da questo tremendo virus perso ci aiuti anche a capire che tornare a vivere come prima sarebbe da idioti. Andrebbe trovato un nuovo mondo di stare al mondo". (ANSA) ...