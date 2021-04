Covid, l’Asl comunica 90 nuovi positivi nel Sannio (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 90 i nuovi positivi al Covid nel Sannio comunicati dall’Asl. La percentuale dei positivi è superiore al 10% dato che i tamponi effettuati sono stati 812. Di seguito il bollettino completo dell’Asl: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 90 ialnelti dal. La percentuale deiè superiore al 10% dato che i tamponi effettuati sono stati 812. Di seguito il bollettino completo del: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

fattoquotidiano : Gli ospedali della Puglia al limite per il Covid. L’ordine di Lopalco alle Asl: “Ricoverate nelle strutture private… - anteprima24 : ** #Covid, l'#Asl comunica 90 nuovi #Positivi nel #Sannio ** - Sora24it : Pasqua, l'appello della Asl: «In provincia di Frosinone 405 ricoverati per Covid. Raddoppiamo l'attenzione!» - Borderline_24 : #Covid, l'accusa dei #Medici in Puglia: 'Campagna vaccinale nel caos, ogni Asl per conto suo'… - MGBasolu : RT @mirkonicolino: Dopo #Bonucci, anche #Verratti positivo al Covid (lo aveva avuto già a gennaio). Il rischio focolaio nelle squadre che h… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Asl Covid in Campania, malati più giovani: l'età è abbassata di quindici anni ilmattino.it