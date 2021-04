Covid, la situazione da marted 6 aprile: 9 regioni in zona rossa, le altre arancioni. ORDINANZA [PDF] (Di sabato 3 aprile 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 2 aprile 2021, ha firmato due nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire da martedì 6 aprile prossimo. L'articolo Covid, la situazione da marted 6 aprile: 9 regioni in zona rossa, le altre arancioni. ORDINANZA PDF . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 aprile 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 22021, ha firmato due nuove Ordinanze che entreranno in vigore a partire daì 6prossimo. L'articolo, lada: 9in, lePDF .

