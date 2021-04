Covid, la ricerca: “Il casco made in Italy riduce del 40% il ricorso all’intubazione e alla ventilazione meccanica” (Di sabato 3 aprile 2021) L’uso del “casco” ventilatorio, quello che tutti noi ci siamo abituati a vedere infilato nella testa dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta da Covid, promette bene. La conferma arriva dallo studio italiano “Henivot” appena uscito sul Journal of the American Medical Association (Jama), che vede come primo firmatario Domenico Luca Grieco, rianimatore del Columbus Covid2 hospital (che fa parte dell’Ircss Gemelli), e tra gli altri autori Massimo Antonelli, direttore della Terapia intensiva del Gemelli di Roma. Il casco, dimostra la ricerca, riduce del 40 per cento il ricorso all’intubazione e alla ventilazione meccanica invasiva, un trattamento che è molto più aggressivo per il paziente. Seppur ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) L’uso del “” ventilatorio, quello che tutti noi ci siamo abituati a vedere infilato nella testa dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta da, promette bene. La conferma arriva dallo studio italiano “Henivot” appena uscito sul Journal of the American Medical Association (Jama), che vede come primo firmatario Domenico Luca Grieco, rianimatore del Columbus2 hospital (che fa parte dell’Ircss Gemelli), e tra gli altri autori Massimo Antonelli, direttore della Terapia intensiva del Gemelli di Roma. Il, dimostra ladel 40 per cento ilinvasiva, un trattamento che è molto più aggressivo per il paziente. Seppur ...

