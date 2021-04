Covid | Italia tutta in rosso per il weekend di Pasqua | scattano i divieti | L' Olanda sospende AstraZeneca per tutti

Advertising

LegaSalvini : COVID, SALVINI: ITALIA CHIUSA TUTTO APRILE È SEQUESTRO PERSONA - meb : Nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo, tanti luoghi d’Italia si illuminano di blu. Portiamo il… - Agenzia_Ansa : Isolamento domiciliare, assenza di fisicità, stravolgimento della routine: il Covid-19 ha peggiorato la vita di chi… - anto_galli4 : RT @EliseiNicole: Le Crudeltà Che Abbiamo Inflitto Ai Bambini Sotto La Bandiera Del Covid-19 Non Sono Etiche Ma Immorali, Stiamo Devastando… - doolinman : @PiazzaaItalia @SilviaTeresa14 Ecco cosa è diventato il COVID in Italia e in EU in generale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

TGCOM

Per cercare di combattere il- 19 , l'unico strumento efficace che si ha al momento è il vaccino. Per poter aumentare le dosi somministrate ogni giorno, insi stanno costruendo diversi hub vaccinali . A Roma per ora ......e restrizioni in giorni festivi e prefestivi per arginare la diffusione del- 19, il decreto legge in vigore dal 6 marzo stabilisce le regole per i giorni 3, 4 e 5 aprile in tutta. In ...Secondo i dati forniti dal Viminale, nella giornata di ieri, 2 aprile, nelle attività di polizia eseguite per verificare il rispetto delle disposizioni varate per il contenimento del contagio da coron ...Ho quasi 82 anni e una grave patologia tumorale ossea e linfonodale metastatica per cui chiedo dal 15 febbraio al mio medico di famiglia di vaccinarmi contro il Covid, ma inutilmente ... e penso che ...