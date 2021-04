Covid Italia, oggi 21.261 contagi e 376 morti: bollettino 3 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 21.261 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 3 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati altri 376 morti, che portano il totale a 110.704 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Da ieri eseguiti 359.214 tamponi, l’indice di positività è al 5,9%. Sono 3.714 sono i ricoverati in terapia intensiva (+10 da ieri), con 234 ingressi giornalieri. LOMBARDIA – Sono 4.132 i nuovi casi, da ieri registrati altri 97 morti per un totale complessivo dall’inizio della pandemia di 31.056. Lo rende noto la Protezione civile. Sono 1.117 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. A Bergamo sono 349, a Brescia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 21.261 ida coronavirus in, 3, secondo i dati regione per regione deldella Protezione Civile. Nella tabella del ministero della Salute registrati altri 376, che portano il totale a 110.704 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di-19. Da ieri eseguiti 359.214 tamponi, l’indice di positività è al 5,9%. Sono 3.714 sono i ricoverati in terapia intensiva (+10 da ieri), con 234 ingressi giornalieri. LOMBARDIA – Sono 4.132 i nuovi casi, da ieri registrati altri 97per un totale complessivo dall’inizio della pandemia di 31.056. Lo rende noto la Protezione civile. Sono 1.117 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano. A Bergamo sono 349, a Brescia ...

Advertising

LegaSalvini : COVID, SALVINI: ITALIA CHIUSA TUTTO APRILE È SEQUESTRO PERSONA - MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - meb : Nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo, tanti luoghi d’Italia si illuminano di blu. Portiamo il… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Covid: oggi 21.261 casi e 376 morti, positività giù al 5,9% in Italia -… - zazoomblog : Covid in Italia 21.261 nuovi casi e 376 morti nelle ultime 24 ore - #Covid #Italia #21.261 #nuovi #morti… -