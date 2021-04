Covid Italia | età media contagiati scende a 46 anni

(Di sabato 3 aprile 2021) Nelle ultime due settimane l’etàdei casi di-19 inè scesa a 46. E’ quanto emerge dal report integrale sull’epidemia dell’Istituto superiore di Sanità, che riporta i dati di sorveglianza con dati aggiornati al 31 marzo. Dalla fine di aprile 2020 si osserva un trend in calo dell’etàdelle persone contagiate da Sars-Cov-2, con l’età che passa da oltre 60a circa 30nella settimana centrale di agosto, per poi risalire lentamente fino a 49e rire a 46nelle ultime due settimane. Nel complesso – riferisce l’Iss – l’etàna dei casi di insegnalati da inizio epidemia è 47. L'articolo proviene da ...

Advertising

LegaSalvini : COVID, SALVINI: ITALIA CHIUSA TUTTO APRILE È SEQUESTRO PERSONA - MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - meb : Nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo, tanti luoghi d’Italia si illuminano di blu. Portiamo il… - eston74828153 : RT @MediasetTgcom24: L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - fisco24_info : Covid Italia, oggi 21.261 contagi e 376 morti: bollettino 3 aprile: La tabella della Protezione Civile con i dati d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

- Sono 21.261 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.932. Sono invece 376 le vittime in un giorno (ieri 481). ...Emergenza- 19 in. La situazione aggiornata ine nel mondo I dati sulla pandemia inaggiornati. Oggi si registrano 21.261 nuovi casi con 359.214 tamponi e 376 vittime; il tasso di ...Vergano annuncia che la Società italiana di anestesia, analgesia ... «Oggi quasi tutti i reparti Covid sono blindati, eppure sappiamo quanto sia dannoso l’isolamento per il paziente» conclude ...A portare serenità sulle tavole di 20mila famiglie l’iniziativa promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese ...