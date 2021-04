Covid Italia, età media contagiati scende a 46 anni (Di sabato 3 aprile 2021) Nelle ultime due settimane l'età media dei casi di Covid-19 in Italia è scesa a 46 anni. E' quanto emerge dal report integrale sull'epidemia dell'Istituto superiore di Sanità, che riporta i dati di sorveglianza con dati aggiornati al 31 marzo. Dalla fine di aprile 2020 si osserva un trend in calo dell'età media delle persone contagiate da Sars-Cov-2, con l'età che passa da oltre 60 anni a circa 30 anni nella settimana centrale di agosto, per poi risalire lentamente fino a 49 anni e riscendere a 46 anni nelle ultime due settimane. Nel complesso - riferisce l'Iss - l'età mediana dei casi di in Italia segnalati da inizio epidemia è 47 anni. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Nelle ultime due settimane l'etàdei casi di-19 inè scesa a 46. E' quanto emerge dal report integrale sull'epidemia dell'Istituto superiore di Sanità, che riporta i dati di sorveglianza con dati aggiornati al 31 marzo. Dalla fine di aprile 2020 si osserva un trend in calo dell'etàdelle persone contagiate da Sars-Cov-2, con l'età che passa da oltre 60a circa 30nella settimana centrale di agosto, per poi risalire lentamente fino a 49e rire a 46nelle ultime due settimane. Nel complesso - riferisce l'Iss - l'etàna dei casi di insegnalati da inizio epidemia è 47

