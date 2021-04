Covid Italia, bollettino oggi 3 aprile 2021: 21.261 nuovi casi e 376 morti, tasso di positività scende al 5,9% (Di sabato 3 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 3 aprile 2021. Sono 21.261 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.932.... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 aprile 2021), ildi. Sono 21.261 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 21.932....

Advertising

LegaSalvini : COVID, SALVINI: ITALIA CHIUSA TUTTO APRILE È SEQUESTRO PERSONA - MediasetTgcom24 : L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - meb : Nella Giornata mondiale della consapevolezza dell’#Autismo, tanti luoghi d’Italia si illuminano di blu. Portiamo il… - kalyaMail : RT @MediasetTgcom24: L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid - eluccellini : RT @MediasetTgcom24: L'Olanda sospende il vaccino di AstraZeneca per tutti #covid -