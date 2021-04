Covid, in Russia superata la soglia dei 100mila morti (Di sabato 3 aprile 2021) La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato 9.021 nuovi casi di coronavirus e 384 morti, superando così la soglia delle 100mila vittime dall'inizio della pandemia. Lo riporta il quartier generale per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) Lanelle ultime 24 ore ha registrato 9.021 nuovi casi di coronavirus e 384, superando così ladellevittime dall'inizio della pandemia. Lo riporta il quartier generale per ...

