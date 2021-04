Covid, in Liguria 460 nuovi casi. Grave un’insegnante al San Martino. I parenti: “Aveva fatto il vaccino AstraZeneca” (Di sabato 3 aprile 2021) La donna si era vaccinata il 22 marzo. Al momento non è possibile correlare la vaccinazione al quadro clinico odierno Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 3 aprile 2021) La donna si era vaccinata il 22 marzo. Al momento non è possibile correlare la vaccinazione al quadro clinico odierno

Advertising

Agenzia_Ansa : Un altro focolaio di Covid-19 è emerso a Savona, questa volta all'interno di un convento di suore di clausura. Al m… - rep_genova : Covid, in Liguria 460 contagiati e una vittima [aggiornamento delle 17:31] - Marcel_Bel89 : Covid: in Liguria 460 nuovi contagiati, 1 vittima - Teleradiopace : Covid-19: in Liguria oggi 460 nuovi casi, 24 in Asl4 - radioaldebaran : Covid, i dati: contagio stabile rispetto a ieri - #Cronaca #Liguria #PrimaPagina #Sanità - -