Covid, in Gran Bretagna 10 morti nelle ultime 24 ore: mai così pochi da settembre 2020 (Di sabato 3 aprile 2021) In Gran Bretagna si registra il numero più basso di morti per Covid-19 degli scorsi 7 mesi: nelle ultime 24 ore sono 10 i decessi, il numero più basso dal... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 aprile 2021) Insi registra il numero più basso diper-19 degli scorsi 7 mesi:24 ore sono 10 i decessi, il numero più basso dal...

repubblica : ?? Gran Bretagna, a Londra primo giorno senza morti per Covid dopo sei mesi - lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - Agenzia_Ansa : In Gran Bretagna, con l'allentamento delle restrizioni anti-Covid hanno riaperto i centri sportivi all'aperto e i p… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Covid, in Gran Bretagna 10 morti nelle ultime 24 ore: mai così pochi da settembre 2020 - Luca67 : RT @MMaXXprIIme: AstraZeneca è un'azienda biofarmaceutica anglo-svedese. La Gran Bretagna ha lasciato l'UE e la Svezia non ha praticato nes… -