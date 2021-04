Covid Germania, 18.129 contagi e 120 morti (Di sabato 3 aprile 2021) Le autorità sanitarie tedesche hanno reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.129 nuovi casi di contagio da Coronavirus in Germania. I decessi attribuiti al Covid-19 sono stati 120. Una settimana fa, il Robert Koch Institut registrava 20.742 nuove infezioni e 157 decessi nell’arco di 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Le autorità sanitarie tedesche hanno reso noto che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.129 nuovi casi dio da Coronavirus in. I decessi attribuiti al-19 sono stati 120. Una settimana fa, il Robert Koch Institut registrava 20.742 nuove infezioni e 157 decessi nell’arco di 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid. Sempre più dosi al giorno. Le tappe del piano di vaccinazione fino all'estate ... il picco giovedì intorno a 300mila " l'Italia ad esempio il 29 marzo ha somministrato 395 dosi ogni 100 mila abitanti, contro 353 della Francia, 351 della Spagna e 340 della Germania. E se ad aprile ...

Il coronavirus affonda Angela Merkel: la popolarità in crollo e gli elettori delusi dalla Cdu Che hanno paura di trovarsi solo macerie alla fine della crisi di Covid - 19 Il coronavirus affonda ... E questo fa di lei ancora la figura politica più popolare in Germania. Al secondo posto tra i ...

Covid Germania, 24.300 nuovi contagi in un giorno Adnkronos Covid. Sempre più dosi al giorno. Le tappe del piano di vaccinazione fino all'estate In Italia si è vaccinato più o meno come negli altri grandi Paesi europei – Germania, Francia e Spagna –, esclusa la Gran Bretagna che ha fatto corsa a sé con una dose somministrata già a metà della ...

Ristori, è stato perso troppo tempo: solo a luglio altri aiuti L'ultima volta che il consiglio dei ministri - allora guidato da Giuseppe Conte - pensò di mettere in moto la procedura per risarcire ...

