Covid Gb, 3.423 nuovi contagi e 10 morti in 24 ore (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 3.423 le persone contagiate dal coronavirus in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore e dieci le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Londra, aggiornando a 4.357.091 il numero totale delle persone positive al Covid-19 e a 126.826 quello di chi ha perso la vita dopo aver contratto l'infezione nei 28 giorni precedenti. In Gran Bretagna quasi 31,5 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus, circa 125mila in più rispetto al giorno precedente. Secondo dati del governo britannico sono infatti 31.425.682 le persone che hanno ottenuto almeno una prima dose del vaccino. Sono invece più di 5,1 milioni coloro che hanno ricevuto anche la seconda dose. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Sono 3.423 le personeate dal coronavirus in Gran Bretagna nelle ultime 24 ore e dieci le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo ha reso noto il ministero della Salute di Londra, aggiornando a 4.357.091 il numero totale delle persone positive al-19 e a 126.826 quello di chi ha perso la vita dopo aver contratto l'infezione nei 28 giorni precedenti. In Gran Bretagna quasi 31,5 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus, circa 125mila in più rispetto al giorno precedente. Secondo dati del governo britannico sono infatti 31.425.682 le persone che hanno ottenuto almeno una prima dose del vaccino. Sono invece più di 5,1 milioni coloro che hanno ricevuto anche la seconda dose.

