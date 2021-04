Covid: Fontana, ‘attacco ignobile a centro vaccini Brescia’ (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) – “Attacco ignobile. Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all’alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l’incendio non si è propagato”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) – “Attacco. Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all’alba contro ilvaccinale di via Morelli a Brescia. Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l’incendio non si è propagato”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio, su Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

