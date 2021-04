Covid: Fontana, ‘attacco ignobile a centro vaccini Brescia’ (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) – “Attacco ignobile. Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all’alba contro il centro vaccinale di via Morelli a Brescia. Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l’incendio non si è propagato”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook.“Il centro è stato realizzato con i fondi della generosità bresciana, grazie all’iniziativa Aiutiamo Brescia avviata nel corso della prima ondata del Covid. Le forze dell’ordine stanno ricostruire quanto accaduto attraverso le telecamere di sicurezza per identificare i responsabili di questo gesto assurdo e malavitoso”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 apr. (Adnkronos) – “Attacco. Una bottiglia incendiaria è stata lanciata all’alba contro ilvaccinale di via Morelli a Brescia. Fortunatamente non si registrano feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l’incendio non si è propagato”. Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio, su Facebook.“Ilè stato realizzato con i fondi della generosità bresciana, grazie all’iniziativa Aiutiamo Brescia avviata nel corso della prima ondata del. Le forze dell’ordine stanno ricostruire quanto accaduto attraverso le telecamere di sicurezza per identificare i responsabili di questo gesto assurdo e malavitoso”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Adnkronos : È successo a #Brescia all'alba di oggi, Fontana: 'Gesto assurdo e malavitoso'. - fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile' - andrewsword2 : RT @Adnkronos: È successo a #Brescia all'alba di oggi, Fontana: 'Gesto assurdo e malavitoso'. - Sampfan : RT @Adnkronos: È successo a #Brescia all'alba di oggi, Fontana: 'Gesto assurdo e malavitoso'. -