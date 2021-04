Covid: Figliuolo, ‘se a fine aprile 500mila vaccinazioni, chiudo campagna a fine settembre’ (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) – aprile è il mese decisivo: “Tra due settimane staremo a 300 mila dosi al giorno. Ad aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna”. Lo dice in un’intervista sul Corriere della Sera il commissario per l’emergenza Covid Paolo Figliuolo ribadendo nel frattempo “il punto fermo su chi deve essere vaccinato in priorità”: “prima gli anziani e poi i più vulnerabili”. “Bisogna mettere al sicuro le nostre radici”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) –è il mese decisivo: “Tra due settimane staremo a 300 mila dosi al giorno. Adsi incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 milaal giorno amese, asettembrela”. Lo dice in un’intervista sul Corriere della Sera il commissario per l’emergenzaPaoloribadendo nel frattempo “il punto fermo su chi deve essere vaccinato in priorità”: “prima gli anziani e poi i più vulnerabili”. “Bisogna mettere al sicuro le nostre radici”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

