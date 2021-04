Covid, Figliuolo: 'Aprile mese decisivo per le vaccinazioni' (Di sabato 3 aprile 2021) 'Ad Aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, a fine settembre chiudo la campagna'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) 'Adsi incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, a fine settembre chiudo la campagna'. Lo ha ...

Da oggi vaccini in 500 parrocchie siciliane. La testimonianza a Interris.it di un Pastore E arrivare intorno alle 50mila dosi', afferma il commissario nazionale per l'emergenza Covid 19 . Francesco Paolo Figliuolo ha visitato nell'isola gli hub vaccinali di Messina e Catania. Il generale ...

Il Covid non molla la presa: In termini assoluti, come evidenziato dall'Iss nelle sua tabelle, tra il 22 e il 28 marzo il numero dei contagi settimanali da Covid passa a 1.198 (794 nel ... il target fissato dal commissario ...

