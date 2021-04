Covid, Figliuolo: 'Aprile mese decisivo per le vaccinazioni, dobbiamo arrivare a 500mila somministrazioni al giorno' (Di sabato 3 aprile 2021) 'Ad Aprile si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge e mi porta ad avere 500mila vaccinazioni al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) 'Adsi incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge e mi porta ad avereal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - ILPATRIOTA9 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Figliuolo: 'Aprile mese decisivo per le vaccinazioni, dobbiamo arrivare a 500mila somministrazioni al giorno'… - Albus961 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Figliuolo: 'Aprile mese decisivo per le vaccinazioni, dobbiamo arrivare a 500mila somministrazioni al giorno'… - MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo: 'Aprile mese decisivo per le vaccinazioni, dobbiamo arrivare a 500mila somministrazioni al giorno… -